مسلسل القاهرة كابول الحلقة 26..حنان مطاوع في طريقها لمعرفة مكان الخليفة

/630397/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-26حنان-مطاوع-في-طريقها-لمعرفة-مكان-الخليفة

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 26، شهدت الحلقة تحدث علي مع عم حسن "نبيل الحلفاوي" حول انتقال علي من المنزل، ثم اعترف له بأنه يشعر ببعض الحب لسارة ابنة ريم "شرين"، ويخبره علي بأنه سر لا يريد أن يعرف به أحد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 26 بطولة الفنان طارق لطفي، وكيف ستسطيع منال الوصول إلى رمزي.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 26

يرسل الخليفة رمزي رسالة لمنال "حنان مطاوع" يقول فيها: "السلام عليكم ورحمة الله وباركاته، ياغايتي، إلى من سلبت مني العقل إليك انت يامنال، أنا حاليًا طبعًا أنت عارفة والعالم كل عارف أنا فين، بعد ما خلصت خطبة الجمعة كنت عامل زي الاطفال عايز أعرف رأيك في لبسي وصوتي وكل حاجة، وأحب أبشرك بشرة إنها هانت اوي، عايزك تصبري وتواظبي على صلاتك وصيامك لحد مانتقابل".

ينتقل المشهد لأسامة ورمزي داخل مكتبة رمزي الذي وضع بها العديد من الكتب التي جمعها، فاكتشف كتاب لأحد الشيعين، فسأله أسامة عن مخالفته للشيعة فأخبرها بأن كتب الخميني يجب أن تقرأ وتفهم جيدًا فهو استخلص بها اشياء قيمة للغاية، وكشف له أن غايته الأساسية في الخلافة هي مصر مركز الكون، وأنه سيعينه عندما يصل إليها خليفة للخليفة في مصر.

طارق كساب يستغل حوار قديم للخليفة رمزي

يعود طارق مرة أخرى لتقديم برنامجه ويفجر به مفاجأة جديدة، فيديو له يحاور فيه الخليفة رمزي كان قد صنعه منذ وقت طويل كشف فيه رمزي عن هدفه الأساسي وهو تولي خلافة مصر مسقط رأسه، على الجانب الآخر يظهر عادل يحاول من خلاله إقناع أم عبدالله للكشف عن خط سير رمزي وأنه يضمن جلب ابنها لها أثناء انتقاله إلى والده في العراق.

منال تطلب من رمزي معرفة مكانه

يطلب الضابط من منال تغير الخطة والتوقف عن رسائل الحب والغرام وتطلب منه بطريقة غير مباشر ارسال مكانه لها بطريقة عفوية مقنعة، فتذهب منال وترسل له: "أنا آسفة يارمزي أنا فعلًا زهقت ومش عارفة أروح فين حتى لو مش هتقابلني، أنا تعبت لو مش هتساعدني عرفني انا عايزة أنتبه لأمور ديني، سلام يارمزي".

وتعرض الحلقة مشهد للانتخابات أيام الحزب الوطني والإخوان المسلمين، وتنتهي مسلسل القاهرة كابول الحلقة 26 بقيام الجماعات الإرهابية بتفجير الكنيسة.