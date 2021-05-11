استمرار صرف المساعدات لمصابى وأسر متوفى حادث قطارى طهطا

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج محمد عبدالسلام استمرار صرف المساعدات المالية المستحقة للمصابين وأسر المتوفين فى حادث تصادم قطارى طهطا، الذى وقع فى أواخر شهر مارس الماضى.





وقال عبدالسلام - فى تصريحات اليوم، الاثنين، "إن أعمال الصرف تتم وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن صرف مساعدات الإغاثة لأسر المتوفين والمصابين فى الحادث، وذلك بخلاف ما يتم صرفه من جهات ومؤسسات أخرى".

وأوضح أن مساعدات وزارة التضامن تتضمن صرف مبلغ 50 ألف جنيه كمساعدة لأسرة كل حالة وفاة، ومبلغ 50 ألف جنيه كمساعدة لكل حالة عجز كلى بنسبة 100%، و50 ألف جنيه كمساعدة لكل مصاب بنسبة 50% إلى 100%، بالإضافة إلى صرف مبلغ 40 ألف جنيه كمساعدة لكل مصاب بنسبة عجز أقل من 50%، على أن يتم الصرف وفقا لقرار القومسيون الطبى.

وأضاف أن المساعدات تضمنت أيضا صرف مبلغ 20 ألف جنيه مساعدة لكل حالة إصابة استمرت بالمستشفى أكثر من 72 ساعة، و10 آلاف جنيه مساعدة لكل حالة إصابة استمرت بالمستشفى 72 ساعة فأقل، مناشدا أسر المصابين والمتوفين التوجه إلى الإدارات الاجتماعية التابعين لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة للصرف طبقا للتعليمات.

يذكر أن الحادث كان قد وقع يوم 26 مارس الماضى فى تمام الساعة الـ11 و42 دقيقة، حيث اصطدم القطار المكيف رقم 2011 (إسبانى) والقادم من أسوان باتجاه القاهرة بمؤخرة القطار (المميز) رقم 157 القادم من الأقصر باتجاه الإسكندرية والمتوقف على السكة الحديد بين مركزى طهطا والمراغة، مما نتج عنه تحطم العربة الأخيرة من القطار المميز وانقلاب العربتين اللتين تليها وانقلاب جرار القطار المكيف وعربة القوى، مما نتج عنه مصرع 19 شخصا وإصابة 185 آخرين.