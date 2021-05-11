كارتيرون: هدف الأهلي به شبهة تسلل

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن الهدف الذى سجله صلاح محسن، لاعب الأهلي، في مرمى الأبيض، به شبه تسلل، مؤكدا أن الكرة لم تُعَد، مشيرا إلى أنه لا يحب الحديث عن التحكيم.

وأضاف كارتيرون، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن فريقه قدم مباراة جيدة، وكان أفضل من الأهلى، خصوصا أن حارس القلعة الحمراء تصدى للعديد من الكرات، لافتا إلى أن الفريق الأبيض لم يستغل الكرات العرضية.

وأبدى كارتيرون إعجابه بالروح التي ظهر عليها لاعبو الزمالك، موضحا أنه نجح في تصحيح أخطاء المباراة الماضية، متابعا: "الدوري صعب وطويل والفرق الكبيرة تخسر مثل بيراميدز، ولكن لو لعبنا بنفس الروح اليوم فيمكننا الإنجاز".

وانتهى لقاء القمة 122 بين الأهلي والزمالك بتعادل الفريقين بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، باستاد القاهرة في الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري.

سجل صلاح محسن هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 73، ثم تعادل فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة ويبقى فى قمة الدورى، كما ارتفع رصيد الأهلى إلى 41 نقطة ويبقى فى المركز الثانى، وإن كان الأحمر قد خاض 19 مباراة فقط.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلا من: محمد الشناوى، بدر بانون، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد هانى، عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمد عواد - أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثى - طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقى ويوسف أوباما.