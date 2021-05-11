رفع كفاءة المنشآت الصحية والتعليمية.. تعرف على أهداف حياة كريمة فى القرى

تستهدف المجموعة الثانية من المرحلة الأولى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة 287 قرية، والتى تزيد الفقر فيها على 68%، باستثمارات 9.6 مليار جنيه، وتتركز الاستثمارات من خلال إنشاء أو رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم وإنشاء مدارس جديدة أو إضافة فصول أو رفع كفاءة مدارس قائمة، وكذلك توصيل مياه الشرب إلى 100 % من القرى المستهدفة.
فضلا عن ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل أو توفير مراكز شباب في القرى التي لا يوجد بها، كما يتم ضخ 108 ملايين جنيه في قطاع الطب البيطري باعتباره دعامة الاقتصاد الريفي، كذلك دعم قطاع الرى من خلال تبطين الترع والذى يخلق مساحات جيدة لاستغلالها في المشروعات وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر أنه استمرارا لنجاح المبادرة كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لإحداث تطوير شامل في 1000 قرية مصرية جديدة تضاف وتنفذ بالتوازى مع الـ 375 قرية الجاري العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة، ويستفيد من المرحلة الجديدة من المبادرة حوالي 18.5 مليون مواطن مصري.
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