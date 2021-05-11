محمد عامر: «الزمالك هو من خسر أمام الأهلي.. وتفاجأت من تغييرات موسيماني»..فيديو

/630701/محمد-عامر-الزمالك-هو-من-خسر-أمام-الأهلي-وتفاجأت-من-تغييرات-موسيمانيفيديو

أكد محمد عامر لاعب المارد الأحمر السابق أنه تفاجئ من تغييرات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أمام الزمالك في المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية و العشرون من الدوري المصري الممتاز ، وذلك خلال الإستدوديو التحليلي للقمة 122 الذي يقدمه موقع دوت الخليج.

وقال محمد عامر: " المباراة كانت جيدة في المستوى العام ، لكني اتفاجئت بتغييرات موسيماني ، وكذلك عدم خروج طاهر محمد طاهر على رغم من إصابته لكنه لاعب راجل ، ونزول صلاح أحدث فارق كبير مع الأهلي ".

محمد عامر: النادي الأهلي حقق المطلوب خلال مباراة الزمالك في القمة 122

وتابع محمد عامر : " النادي الأهلي سيلعب مباراة أمام نهضة بركان ثم دوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري و الكأس ، أي أنه يلعب في 4 بطولات ، لكن الزمالك يلعب ضمن بطولتين فقط ، ومن المفترض أن يكون أكثر حرصا على تحقيق الفوز من الفارس الأبيض خلال مواجهة اليوم".

وأختتم محمد عامر : " لا استطيع أن اقول أن هناك من يتحمل هدف الزمالك ، وهو لم يخسر وتلك نتيجة مميزة في ظل موقف الفريق الحالي في الدوري ، لكن هناك ظروف قد تتطرأ على المارد الأحمر وتتسبب في فقد العديد من النقاط خلال مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما