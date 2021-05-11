/630705/سيد-عبدالحفيظ--مباراة-الزمالك-أنتهت-ولقاء-صت-داونز-الأصعب-حاليا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مباراة الزمالك في القمة 122 تعد مواجهة هامة من أجل التحضير للقاء القادم أمام صن داونز في إطار مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا بالإضافة لمباراة نهضة بركان.

وقال سيد عبدالحفيظ بعد القمة 122: " مواجهة القمة أمام الزمالك مباراة تحضيرية جيدا لمواجهة صن داونز في ثمن نهائي الأميراء السمراء ، مباراة مميزة من الناحية الفنية قبل لقاءات خاصة ينتظرها المارد الأحمر في المرحلة المقبلة.

سيد عبدالحفيظ يعلن عن استعدادت الفريق لمواجهة صن داونز

وتابع سيد عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي : « مسابقة الدوري الممتاز أمام الزمالك حاسمة في حد ذاتها ، ومن الأفضل أن المواجهات المباشرة بين القطبين لصالح المارد الأحمر ومن الممكن الحاجة إليها وقت حسم الدوري ".

وواصل عبدالحفيظ : " كنا نريد تحقيق الفوز على الزمالك حتى نضيق فارق النقاط ، لكن التعادل لن يكن سيئا لأنه يخدم المواجهات المباشرة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز".

وأستكمل عبدالحفيظ : " علينا أن نغلق صفحة مباراة الاهلي و الزمالك من أجل التركيز على مباراة صن داونز القادمة في دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا في ستاد القاهرة، قبل أن نخرج لمواجهة الإياب وطالبت اللاعبين بذلك ".

وتابع عبدالحفيظ: " أعتقد أن مباراة صن داونز ستكون صعبة للغاية في المباراة المقبلة ، وعليه قررنا الدخول في معسكر مغلق يوم الخميس القادم قبل المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل".

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - محمد هاني. خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات. وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الأهلي و الزمالك في القمة

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي خط الهجوم : يوسف أوباما