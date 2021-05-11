مسلسل الطاووس الحلقة 29..إدلاء الشهود بأقوالهم أمام المحكمة بعد وفاة أمنية

/630706/مسلسل-الطاووس-الحلقة-29إدلاء-الشهود-بأقوالهم-أمام-المحكمة-بعد-وفاة-أمنية

مسلسل الطاووس الحلقة 29، بدأت بإعتراف السيدة ماتيلدا أمام شقيقة أمنية بحب توفيق لأمنية "سهر الصايغ" ، حيث ترك العمل مع المحامي كمال "جمال سليمان" وعاد إلى بلده مرة اخرى بعد موت أمنية لانه رأى انه لا جدوى لوجوده أو لعمله بعد وفاة امنية دون أن يأتي لها بحقها من الذين اغتصبوها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 29 التي تضمنت العديد من التفاصيل والأحداث النارية بعد مقتل أمنية ومواصلة كمال الأسطول قضيته.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 29

يواصل المستشار ضياء شاهين في إثبات أن جريمة الإغتصاب تمت بغير إكراة، محاولاً تغافل تخدير امنية أثناء الجريمة، ويبتكر مدخلًا جديدًا للفوز بالقضية وهو محاولة ربط علاقة المحامي كمال بأمنية بالقضية.

كما اعترف حماد للمحامي كمال داخل السجن عن غلطته التي ارتكبها مع سارة ويعترف بأبنه منها، وعلى جانب اخر اخبرت سمية ماتيلدا انها ستعود للعمل ولن تستند على زوجها عاطف مرة اخرى كما قررت الرجوع للعيش في القاهرة.

ترافع كلاً من المحامي كمال الاسطول والمستشار ضياء شاهين امام المحكمة ، وأدلى الشهود بأقوالهم والتي كانت من ضمن اقوالهم وجود علاقة غير رسمية بين المحامي كمال والمتهمة أمنية، ما جعل ضياء في حالة من العضب والإنزعاج.

يذكر ان مسلسل الطاووس من بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.