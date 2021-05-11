نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل رية هلال شوال 1442 استطلاع الرؤية في مصر والدول العربية في المقال التالي
رؤية هلال شوال يعتبر هذا العنوان أكثر العنوانين بحثا من خلال شبكة الإنترنت حالياً من قبل الكثير من المسلمون، وذلك نظرا إلى اقتراب نهاية الشهر الكريم، ولهذا سنجد أن الجميع في تقرب لمعرفة متى سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1442/2021، وليس بالقاهرة من يريدوا معرفة ذلك بل جميع المدن والعواصم والدول الإسلامية والعربية، ولهذا سنجد أن كل دولة بها جهازها وجهتها المسئولة عن رؤية هلال شوال للإعلان عن أول أيام عيد الفطر المبارك.
هلال شهر شوال لعام ١٤٤٢ هجريا
سيتم استطلاع هلال شهر شوال 1442 في يوم الثلاثاء الموافق ١١/٥/٢٠٢١م، ٢٩رمضان لعام ١٤٤٢هجريا لتحديد بداية شهر شوال واليوم المتمم لشهر رمضان الكريم، حيث سيتم رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء نظرا إلى أن قمر شهر شوال أو الهلال سيظهر في سماء القاهرة الساعة ٩ مساءا بتوقيت القاهرة المحلي.
ومن الجدير بالذكر أن مدة ظهور الهلال تختلف في محافظات جمهورية مصرية العربية، ولكن ثابت من حيث مدة ظهوره في السماء إلى غروبه في كل من القاهرة ومكة المكرمة من ١١ إلى ١٤ دقيقة فقط، وفي ذلك الوقت سيتم استطلاع الهلال من أجل تحديد كون اليوم التالي متمم أم إنه أول أيام العيد.
كيفية استطلاع الهلال في مصر
يتم استطلاع هلال شهر شوال 1442 في ٦ مراكز منتشرة في ٦ محافظات من محافظات جمهورية مصر العربية هي قنا وسوهاج وأسوان والفيوم ومرسي مطروح والواحات، أما بالنسبة للمترصدين للهلال عبارة عن أعضاء في دار الإفتاء المصرية، وكذلك في اللجان الشرعية والهجرية لاستطلاع الهلال كل ذلك يتم تحت رعاية وإشراف دار الإفتاء المصرية، كما يتم الإعلان عن الرؤية من خلال مفتي الدار المصرية دكتور شوقي علام، ويتم ذلك من خلال نقل بث مباشر للخبر من قبل القنوات المصرية والفضائية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل رية هلال شوال 1442 استطلاع الرؤية في مصر والدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.