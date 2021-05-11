/630710/مستقبل-وطن-يعلن-رفضه-الكامل-لممارسات-سلطات-الاحتلال-العنصرية--في-فلسطين-المحتلة

أعلن حزب مستقبل وطن رفضه الكامل للممارسات العنصرية التي تمارسها سلطات الإحتلال في فلسطين المحتلة.

كما أعرب الحزب عن إدانته واستنكاره لكافة محاولات التهجير القصري، والتطهير العرقي الموجهه للشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح وكافة أراضي القدس المحتلة.

فيما طالب الحزب في بيانه الذي أصدره منذ قليل المجتمع الدولي المجتمع الدولي بتحمل المسئولية نحو حماية المدنيين الفلسطنيين من الإنتهاكات الغير قانونية التي تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الثابته والمشروعة والمحاولات المستمرة لتوسيع الاستيطان واقتحام المسجد الأقصى.

واكد حزب مستقبل وطن على أن قضية فلسطين هي مسئولية عالمية وأن فلسطين كانت وستظل في قلب العرب جميعا وأن القدس بما فيها من مقدسات هي حق أصيل وأقره التاريخ للشعب الفلسطيني.