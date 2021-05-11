إنفوجراف - استاد هيئة القناة الدولى الجديد .. قرية أولمبية صغيرة

جدة - نرمين السيد - أنشأت هيئة قناة السويس، مشروع ستاد القناة الجديد بمحافظة الإسماعيلية، على مساحة 80 ألف متر ويتسع لـ22 ألف متفرج، ويضم مضمار لألعاب القوى.



جدة - نرمين السيد - أنشأت هيئة قناة السويس، مشروع ستاد القناة الجديد بمحافظة الإسماعيلية، على مساحة 80 ألف متر ويتسع لـ22 ألف متفرج، ويضم مضمار لألعاب القوى. كما تم تجهيز الاستاد ليلائم احتياجات ذوى القدرات الخاصة، ليكون بمثابة قرية أولمبية صغيرة والأول من نوعه فى منطقة القناة.

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