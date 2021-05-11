عوض تاج الدين: انتشار كورونا الهندى فى دول بالشرق الأوسط والعالم يترقب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن تحور كورونا الهندي أكثر شراسة وعدوى، مشيرا إلى أن العالم كله في ترقب وحذر شديدين من انتشار هذه السلالة، حيث هناك دول انتشرت فيها هذه السلالة ومنها دول فى الشرق الأوسط.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة بدأت في إجراءات لمنع وصول هذه السلالة، معربا عن أمنيته في عدم دخولها البلاد، وطالب مستشار رئيس الجمهورية المواطنين بالالتزام بكل الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك، قائلا: "فيه عادات مصرية أصيلة وناس في الأعياد وناس مبتقدرش تزور أهلها إلا في فترة العيد، ولكن في هذا العام يا ريت نقلل من التجمعات واللقاءات، لأن هذا الفيروس معدي وينتقل بين الأشخاص، وفيه مجموعات كبيرة جدا من الأسر أصيبت نتيجة هذه اللقاءات".