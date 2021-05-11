/630724/مستشار-الرئيس-إطلاق-حملات-لتطعيم-كبار-السن-بلقاح-كورونا-في-المنزل

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الحصول على لقاحات كورونا نقطة حيوية ورئيسية وأساسية في التقليل من الأعراض والإصابات الشديدة، خاصة إصابات الجهاز التنفسي التي تؤدي إلى احتياج المرضى لدخول المستشفيات والرعاية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي.

كبار السن

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن تداعيات الدخول إلى الرعاية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي أكبر على كبار السن، منوهًا إلى أن الغالبية العظمى التي تدخل المستشفيات والرعاية المركزة من تلك الفئة.

وأعلن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن إطلاق نوع من الحملات مشابهة لحملات التطعيم ضد شلل الأطفال لتلقيح كبار السن في المنازل، مؤكدًا أنها ستمثل حماية كبيرة لهم وتقلل الضغط والعبء النفسي على الأسر والعائلات.

وشدد مستشار الرئيس للصحة على أهمية حصول كبار السن على لقاحات كورونا، وخاصة أنهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض رغم بقائهم داخل المنازل، موضحًا أن العدوى قد تنتقل إليهم من أهلهم أو زوارهم.

وناشد كبار السن الاستجابة لحملات التطعيم، باعتبارها نقطة حيوية ورئيسية ويجب الاستجابة لها، معلنًا عن استقبال مصر كميات كبيرة من اللقاحات، خلال الفترة المقبلة.