/630726/مصطفي-سالم-يطالب-بجدول-زمني-لمستشفيات-المرحلة-الثانية-للتأمين-الصحي-الشامل
وجه النائب مصطفي سالم و كيل لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم سؤالاً لحسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل حول مدى جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظات المُزمع دخولها المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام المالي ٢٣/٢٢، وهم محافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ؟
تطوير عدد من المستشفيات
وأضاف سالم أن هناك عدد كبير من المستشفيات بمحافظة سوهاج جاري أعمال التطوير بها ومنها عدد من المستشفيات نسبة التنفيذ الفعلي بها ضعيفة ولا تبشر بالانتهاء منها قريبا.
وطالب سالم مدير الهيئة بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمني يوضح بة عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلي بها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذة الأعمال و موافاة اللجنة بها خلال اسبوعين، مؤكدا علي ضرورة الإسراع بالانتهاء من العمل بهذة المستشفيات لدخولها الخدمة قريبا وجاهزيتها لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين .
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