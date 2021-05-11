الرئيس السيسى يهنئ المصريين بالعيد: كل سنة وأنتم طيبين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية والتقدير والاحترام والتهنئة للشعب المصرى وهيئة قناة السويس، وقال الرئيس: "كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد علينا الأيام بخير بمناسبة العيد كل سنة ومصر والعالم كله بخير وسلام".
جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس.
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