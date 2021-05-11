الرئيس السيسى: موارد قناة السويس كافية لتنفيذ مشروعات التطوير فيها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هيئة قناة السويس سوف تنطلق من أجل تطوير القناة بشكل كامل، متابعا: "أتصور أن موارد القناة كافية لإتمام مشروعات التطوير".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى، فى افتتاح عدد من مشروعات التطوير داخل هيئة قناة السويس.