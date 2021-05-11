/630738/الرئيس-السيسى-الحفاظ-على-حقوقنا-المائية-امر-لا-يمكن-تجاوزه-وقلق-المصريين-مشروع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحفاظ على حقوق مصر المائية هو أمر لا يمكن تجاوزه، مطالبا بعدم الإستعجال قائلا:” حقوقنا في الماء لا احد يستطيع تجاوزها، ومحدش يستعجل كل حاجة، والتفاوض عملية صعبة وشاقة، موضحا أن الفترة الماضية تم إستقبال مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي، والرئيس الكونغولى من أجل هذا الموضوع.

الرئيس السيسي: نواصل الجهد والحركة

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من مشروعات التطوير في هيئة قناة السويس "نواصل الجهد والحركة حتى نصل إلى حل لهذه المسألة، لأنها من المسائل الحساسة جدا والمهمة والقلق مقدر ومشروع وأنا أسعد به، لأن الاهتمام بالبلد أمر رائع، لازم تكونوا متأكدين حقوقنا لن يتم التفريط فيها".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية والتقدير والاحترام للشعب المصرى وهيئة قناة السويس، وقال الرئيس: "كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد علينا الأيام بخير بمناسبة العيد كل سنة ومصر والعالم كله بخير وسلام".

دعم الرئيس

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع ، أن دعم الرئيس السيسى لهيئة قناة السويس "غير محدود"، مشددا على أن متابعة الرئيس المستمرة للسفينة الجانحة كان لها الأثر الأهم فى التغلب على الأزمة.

الشعب المصري وراء نجاح تعويم السفينة

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التابعة للهيئة، أن الشعب المصرى كله كان وراء نجاح تعويم السفينة الجانحة، واصفا إياها بـ"ملحمة مصرية سطرت في قناة السويس".

عائدات خلال العام الجارى

واستعرض "ربيع" ما حققته قناة السويس من عائدات خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، وقال إن هناك ارتفاعا فى عدد السفن المارة من 1731 أبريل 2020 إلى 1840 في أبريل العام الجارى، بحمولة تصل إلى 1100 ملايين طن، بعائد 551 مليون دولار بدلا من 476 مليون دولار في العام الماضى.

وحول المشروعات الجديدة التي تجرى بالهيئة، أضاف أن هناك تطوير وإنشاء 10 جراجات فى القناة القديمة والجديدة، فضلا عن تنفيذ أعمال التكريك الدائمة لصيانة المجرى الملاحي، وتحديث أسطول هيئة قناة السويس وفقا لأحدث الوسائل العالمية.

وتابع: "الاصطفاف البحرى الذى يضم 4 قاطرات بحرية جديدة وقاطرتين تم بناؤها في ترسانة بورسعيد، وافتتاح محطة مراقبة ملاحية ضمن 16 على طول المجرى الملاحي، مع بدء تنفيذ خطة طموحة لاعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، وبناء 100 مركب صيد جديدة تؤهلها للعمل في المياه المحلية والإقليمية، والبدء بعدد 34 سفينة اليوم.

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس خطة تطوير المجرى الملاحي للقناة خلال العامين المقبلين.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن هناك رؤية شاملة لتطوير قناة السويس، في ظل جائحة فيروس كورونا التي وضعت برؤية متوافقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.