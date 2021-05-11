الرئيس السيسي يسلم شباب الصيادين 34 مركبا بعد تصنيعها بورش قناة السويس

يسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شباب الصيادين أول دفعة من سفن الصيد المصرية التى تم تصنيعها داخل ورش هيئة قناة السويس، وعددها 34 مركب صيد، ضمن توجيهاته بإنشاء 100 مركب صيد، خلال زيارته للإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات القومية الخاصة بهيئة قناة السويس.

ويسلم الرئيس السيسى صباح اليوم 34 مركبا مخصص للصيد بتجهيزات فنية حديثة تم تصنيعها فى 4 ورش تابعة لهيئة قناة السويس على مدار عام ونصف تقريبًا.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إن شركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية نفذت 8 مراكب، فيما تم تكليف شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بإنشاء 10 مراكب وشركة الإنشاءات البحرية بإنشاء 12 مركبا إضافة إلى بناء 4 مراكب فى ترسانة السويس ، مشيرًا إلى أن تصنيع المراكب داخل مصر وفرت فى التكلفة بشكل كبير، إضافة إلى تنفيذها خلال عام ونصف تقريبًا رغم تأخر بعض التوريدات بسبب كورونا خاصة المعدات التى يتم استيرادها من خارج مصر.

كما يشهد الرئيس السيسى اليوم تدشين الكراكة مهاب مميش ورفع العلم المصرى عليها ليمنحها شارة البدء فى العمل والإنطلاق للمشاركة فى المشروعات القومية.

وأنهى رجال الكراكات فى الهيئة عمليات التفريغ للمعدات الخاصة بالكراكة وخاصة الحفارات المختلفة والتى تناسب كافة أنواع التربة حتى الصخرية منها فيما بدأت هيئة قناة السويس فى التشغيل التجريبى للكراكة فى مكان توقفها بحوض الكراكات بشركة التمساح.

وكانت قد أنهت الشركة الهولندية المنفذة للكراكة تجارب البحر، منتصف شهر يناير، الماضى وتم شحن الكراكة ووصلت الإسماعيلية فى 12 من شهر أبريل الماضي، وتعد أكبر كراكة فى الشرق الأوسط حيث تصل إلى أقصى عمق للتكريك يبلغ 35 مترًا و مجهزة بمضخة واحدة مغمورة - ومضختين داخليتين بطاقة القاطع المثبتة 4800 كيلو وات.

وتتميز الكراكة بشكلها النحيف الطويل وأبراجها العالية، بطول إجمالى يصل إلى 147.4 مترًا وتم تصميمها للخدمة الشاقة بقدرة 29 ألفا و190 كيلو وات خصيصًا لتسهل مشروع أعمال توسعة المدخل الجنوبى للقناة من 250 متر إلى 400 حال البدء به.

كما من المقرر أن يُدشن الرئيس عبد الفتاح السيسى القاطرتين الجديدتين "عبد الحميد يوسف" و "مصطفى محمود" بقوة شد ٧٠ طن بعد انتهاء تجارب البحر وتجارب التشغيل.

ويبلغ طول كل قاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلى 5.75 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.