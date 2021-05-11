/630785/أحمد-شيبة-طفيت-السيجارة-فى-جيبى-علشان-أبويا-مايشوفنيش

تحدث الفنان أحمد شيبة، فى برنامج شيخ الحارة، التى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، حول طموحاته وآماله الفنية المستقبلية، وأبرز المواقف والذكريات التى مرت عليه.

أحمد شيبة يتحدث عن موقف كوميدي له

وعن موقف طريف تعرض له الفنان أحمد شيبة قال:" كنت فى إحدى الأفراح الشعبية أدخن سيجارة، وفوجئت بقدوم والدى الفرح، وعندها اضظررت إلى أن أضع السيجارة فى جيبى".

أحمد شيبة: أنا ناجح فى شغلي

وتابع الفنان أحمد شيبة:" ظلت السيجارة فى جيبي، حتى أنها اشتعلت وأحرقت البنطلون الذى كنت ارتديه، وهذا سبب حرجًا بالغًا لي".

وفيما يتعلق بمستواه التعليمي، قال الفنان أحمد شيبة:" تميزى فى العمل الفني، ليس له علاقة بالتعليم، أنا بعمل أغنية مشاهداتها بتكون بالملايين، ويجي واحد يقولك شوف دا كان خريج صنايع أو دبلوم، أنا نفسي أعرف دا اية علاقته بأنى شاطر وناجح".

واستكمل:" مافيش حاجة أحسن من المناطق الشعبية، وأنا من منطقة متواضعة فى الإسكندرية ولكن يشرفنى ذلك، ومافيش حاجة تعيبنا".

وأختتم:" الناس تسيب أني ناجح فى شغلي وبعمل أغانى بتحقق ملايين المشاهدات، ويجي يقدموني بأنى سمكرى أو فني وجت معايا بالصدفة".