تجهيز 4 آلاف مسجد لأداء صلاة العيد بالغربية

جدة - نرمين السيد - وأكد وكيل وزارة الأوقاف - فى تصريح اليوم الثلاثاء - ضرورة الالتزام بالضوابط الواجب توافرها أثناء تأدية صلاة العيد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية منها ارتداء الكمامات والتباعد بين المصلين مع إحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصلى، مع غلق دورات المياه، والأضرحة ودار المناسبات حرصا على سلامة المواطنين.

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