غدا.. مصر تستقبل مليون و700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا  

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام، المتحدث باسم الوزارة، أن مطار القاهرة سيستقبل، غدا الأربعاء، مليونا و700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وتابع مجاهد، انه من المقرر أن تتوالى الدفعات، وأن يكون هناك إقبال على التوريدات خلال هذا الشهر، مؤكدا أن وفدا من منظمة الصحة العالمية زار مصر، وأشاد بجاهزية خطوط إنتاج اللقاح الصينى "سينوفاك"، وإتمام عملية نقل تكنولوجيا التصنيع بالدولة المصرية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أنه من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع مع شركة "سينوفاك"، ومن المتوقع الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة بنهاية شهر يونيو المقبل، وفور الانتهاء من التصنيع ستخضع هذه الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها.

وأكد أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية، حيث تم التعاقد على العديد من اللقاحات المختلفة، وجرى التعاقد على توريد 10 ملايين جرعة لقاح سبوتنيك الروسى، ومن المتوقع وصول أول دفعة خلال شهر مايو، وستتوالى الدفعات، أما جونسون آند جونسون من المتوقع أن يكون موجودا بمصر خلال الربع الأخير من العام الحالى

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، أن اللقاحات آمنه وفعالة وتخضع للفحص والرقابة والتحليل ويتم التأكد من ذلك داخل مصر من خلال معامل هيئة الرقابة والبحوث الدوائية.