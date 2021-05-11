مسلسل موسى الحلقة 29..محمد رمضان يرزق بأربعة توائم وحريق هائل ينشب بالقاهرة 

/630790/مسلسل-موسى-الحلقة-29محمد-رمضان-يرزق-بأربعة-توائم-وحريق-هائل-ينشب-بالقاهرة

مسلسل موسى الحلقة 29، شهدت الإفراج عن شفيقة "هبة مجدي" بعدما تم القبض على نوفل "منذز الريحاني"، حيث ذهب موسى "محمد رمضان" إليه في السجن لينتقم منه بعدما هرب بشقيقته إلي القاهرة وسبب لهم العار، وقام بخنقه حتى مات بين يديه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 29 التي شهدت العديد من الأحداث المختلفة والغير متوقعة لتكون مفاجأة للجمهور.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 29

كما تناولت الحلقة مشهد ولادة حلاوتهم "سمية الخشاب"، حيث رزق موسى بثلاثة اولاد وبنت، وقرر ان يسميهم يحيي، هارون، عيسى ومريم، وعلى الجانب الآخر أثار هذا الامر غضب المعلمة وهبة "سيد رجب" وزوجته لانهم تأكدوا من سيطرت موسى على السوق بأكملة، ولن يتمكنوا من أخذ اموال حلاوتهم.

واصل موسى البحث عن شقيقته شفيقة بعدما خرجت من السجن، حيث ذهب إلي "فانيا" الخواجاية التي كانت تسكن معها ليعرف منها مكان شفيقة ولكنه لم يتوصل لشئ، فأمر "زتونة" بمراقبتها حتى يعرف من خلالها مكان شفيقة.

وانتهت الحلقة بإندلاع حريق هائل في القاهرة، حيث احترق السوق بأكملة بما فيهم دكان موسى، وطال الحريق منزله، لتصرخ حلاوتهم وتستنجد بالناس لينقذوها، وفي محاولة منها لإنقاذ اولادها الاربعة قامت بإلقائهم من شرفة المنزل إلي المنزل الذي امامها، لتمسك بهم واحدة اخرى من الشرفة الذي امامها، وبعد إنقاذ اطفالها الاربعة سقطت من الشرفة إثر الحريق الهائل الذي تمكن من المنزل بأكملة.

يذكر ان مسلسل "موسى" من بطولة الفنان محمد رمضان وكلاً من الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدي، رياض الخولى، منذر رياحنة، سيد رجب، صبرى فواز، فريدة سيف النصر، من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن.