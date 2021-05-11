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«الأناكوندا يعود».. مصطفى محمد يسجل هدفيين في فوز جالاتا سراي بالدوري التركي«فيديو»

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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نجح مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي والمنتخب المصري لكرة القدم في تسجيل هدفين متتالين خلال مباراة الفريق التركي وفريق ودنيزلي سبور ضمن مواجهات الجولة الحادية والأربعون من الدوري التركي الممتاز. 

وسجل مصطفى محمد هدف الفريق الثالث والأول له بعد أن احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق ، نجح الدولي المصري في تسجيلها بعد العودة من جديد لتسديدها حيث فشل في إحرازها خلال الفرصة الأولى قبل ان تعيدها تفنية الفار مرة أخرى. 

وضاعف مصطفى محمد النتيجة بتسجيل الهدف الثاني الشخصي له في المباراة والرابع في اللقاء بشكل عم لفريق جالاتا سراي.   

واستطاع جالاتا سراي تحقيق الفوز على منافسه دنيزلي في إطار مواجهات الجولة الحادية والأربعون في الدوري التركي ، ويرفع رصيده للنقطة 78 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري خلف المتصدر برصيد 81، ليفتح الفرصة أمام الجميع في حصد اللقب. 

تشكيل جالاتا سراي التركي بتواجد مصطفى محمد 

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي قبل أن يدخل مصطفى محمد خلال أحداث الشوط الثاني :

حارس: فيرناندو موسليرا.

 

الدفاع: مارسيلو ساراتشي - سينير – ريان دونك – أومير.

 

الوسط: أوغينكارو إيتيبو – جيدسون فيرنانديش.

 

أمامهما: هنري أونيكيرو – أردا توران – سفيان فيغولي.

 

الهجوم: فالكاو.

يذكر أن مصطفي محمد علق فيما سبق قائلا :”فريق بيشكتاش أحد أفضل الفرق في هذا الموسم، ونعلم وضع المنافس لدينا الأفضلية.

وتابع:” سوف نلعب علي ملعبنا، ونريد الأستفادة من تلك الميزه، ونفوز في الدربي، سنعيد بيشكتاش دون نقاط ونستكمل صراع اللقب جالاتا سراي سينافس حتي المباراة الأخيرة لاأحد يشك في ذلك”.

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل أكثر من 10 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 8أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا، وذلك منذ الإنضمام لصفوف الدوري التركي من الزمالك بصفقة قدرت بحوالي مليون ونصف دولار على طريق الإعارة مع  تواجد نية الشراء مقابل 4 مليون دولار يدفعها الفريق التركي للزمالك. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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