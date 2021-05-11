/630796/بطلة-فيلم-في-عز-الضهر-لـ-مينا-مسعود-بعد-انسحاب-هنا-الزاهد

اعتذرت الفنانة هنا الزاهد عن فيلم في عز الضهر بطولة الفنان العالمي مينا مسعود بسبب انشغالها في تصوير مسلسلها الرمضاني النمر للنجم محمد إمام، حيث أنها صرحت أن العملان يجتمع تصويرهما بذات التوقيت ولا تستطيع أن توفق بينهما.

دوت الخليج يرصد مشاركة إيمان العاصي في بطولة فيلم في عز الضهر وأسباب انسحاب هنا الزاهد، فضلًا عن التحاق العاصي بعالم الغناء.

إيمان العاصي بديلة عن هنا الزاهد بفيلم في عز الضهر

تعاقد عادل سعد منتج العمل بشكل رسمي مع الفنانة إيمان العاصي لتكون بديلة هنا الزاهد بالفيلم، وبالفعل استهلت العاصي في تصوير مشاهدها خلال الأيام الماضية.

كواليس فيلم في عز الضهر

يشارك في بطولة فيلم في عز الظهر، بخلاف مينا مسعود و إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، محمد عز، محمد علي رزق و ميرنا نور الدين، العمل من تأليف كريم سرور واخراج مرقس عادل.

ويجسد مينا مسعود خلال أحداث الفيلم دور مجرم دولي يحاول الضابط الذى يجسد دوره محمد عز القبض عليه، وذلك في إطار من الغموض والأكشن، بينما تجسد إيمان العاصي دور مديرة أعمال، أما ميرنا نور الدين فتظهر في العمل بدور حبيبته، وتقدم شيرين رضا خلال أحداث العمل شخصية مسئولة صاحبة سلطة كبير في إحدي الجهات الأجنبية الكبري، وهي شخصية غامضة طول الأحداث، ويجمعها عدد كبير من المشاهد مع مينا مسعود في إطار تشويقي وأكشن.

إيمان العاصي تدخل عالم الغناء

الجدير بالذكر، أن الفنانة إيمان العاصي تخوض أول تجاربها الغنائية بتسجيلها أغنية بصوتها مع فرقة راب، ومن المقرر طرحها ضمن أحداث فيلم الفارس الذي تشارك في بطولته بجانب حسين فهمي، أحمد زاهر ومي سليم، العمل من إخراج رؤوف عبد العزيز.