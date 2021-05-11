جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور حمد الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بصادق التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الإمارات يهنىء السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.