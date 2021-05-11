بعد خسارة اليونايتد أمام ليستر. .. مانشستر سيتي بطلا للدورى الإنجليزي. فيديو

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالى 2020 - 2021، للمرة السابعة فى تاريخه، بعد سقوط وصيفه مانشستر يونايتد فى فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من البريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف برصيد 70 نقطة، قبل نهاية المسابقة بثلاثة جولات.

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1، الشوط الأول حيث أفتتح ليستر سيتي التهديف فى الدقيقة العاشرة على بداية المباراة، عن طريق اللاعب الشاب لوك توماس من تسدبدة على الطاير سكنت على يسار دى خيا حارس مانشستر يونايتد.

ونجح ماسون جرينوود فى إدراك هدف التعادل لفريق اليونايتد فى الدقيقة 15، بعد أن راوغ مدافع ليستر وسددها على يمين كاسبر شمايكل حارس فريق الثعالب.

وفى الشوط الثانى، نجح المدافع التركي كاجلار سويونكو فى تسجيل هدف ليستر سيتي الثانى فى الدقيقة 66 من ضربة رأسية قوية سكنت على يمين دى حارس اليونايتد.

وعاد ليستر سيتي للمركز الثالث برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع والذى سيواجه غدا فريق أرسنال.