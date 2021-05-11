الرئيس السيسى: "الدراما اللى اتقدمت واللى لازم تقدم أكثر من كدة.. فكرتنا بأيام صعبة.. ومرت بفضل الله ثم بتضحيات شعب مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا لن ننسى الفترة الصعبة التى شهدتها الدولة المصرية وتم تناولها فى دراما رمضان، متابعا: "الدراما اللى اتقدمت واللى لازم تقدم أكثر من كدة.. فكرتنا بأيام صعبة.. ومرت بفضل الله ثم بتضحيات شعب مصر.. كل أسرة قدمت شهيد.. فى أى قطاع من قطاعات الدولة.. الجيش والشرطة والقضاء والمساجد والكنائس".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس: "ده كان ثمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب.. فى يوليو عام 2013 قولنا فيه إرهاب محتمل.. بذكر ده دلوقتى ليه.. لما قولنا إرهاب محتمل الناس كانت بتقولى إرهاب.. الدولة لديها رؤية.. وفيها دراسات وتقديرات موقف شايفة وتستشرف المستقبل.. التحدى كان كبير أثناء الأزمة.. كان ممكن نهتز ومش بنتلخبط".

وتابع الرئيس السيسى: "رد فعل لشعب خايف على بلده.. آلاقى الناس بتتألم أوى .. أقول طبيعى وخايفين على بلدهم.. الأمور بفضل الله وبفضل التضحيات تتحسن وهيجى علينا وقت مش بعيد أوى.. ونقول هذا الأمر تم تجاوزه تماما".

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه الشكر لعطاء الشعب المصرى خلال الشهر الكريم، متابعا: "الدراما فى شهر رمضان تناولت قضايا كثيرة جدا مرت علينا كلنا.. التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين.. ومكنشى واصل تماما للناس تضحيات الشهداء والمصابين".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس: "اللى تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة هم أبناء مصر من الجيش والشرطة.. تلقوه بالنيابة عن أو بدلا من شعب مصر".