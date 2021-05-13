نجم مانشستر يونايتد يعلن اعتزاله

أعلن أنطونيو فالنسيا قائد مانشستر يونايتد السابق، اعتزاله كرة القدم على الصعيد الاحترافي وعمره 35 عامًا.

وانضم الإكوادوري فالنسيا إلى يونايتد قادما من ويجان أثليتيك عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في 2009.

وأحدث فالنسيا تأثيرا فوريا في الجانب الأيمن، وساهم في فوز يونايتد بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب لكأس الاتحاد واثنين لكأس الرابطة وثلاثة ألقاب لدرع المجتمع وواحد للدوري الأوروبي.

ورحل فالنسيا عن يونايتد قبل عامين بعدما سجل 25 هدفا في 339 مباراة مع النادي.

وقال فالنسيا في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تجربتي في ويجان كانت مميزة، وبعدها منحني الله، الفرصة للانضمام لمانشستر يونايتد".

وتابع "لن أنسى أبدا كل ما مر بي في مانشستر يونايتد، ولن أنسى كل هدف وكل بطولة والجماهير الرائعة. لم أعتقد أن هذه اللحظة ستأتي قريبا، لكن جسدي طلب مني اتخاذ هذا القرار".

ورحل فالنسيا عن مانشستر يونايتد لينضم إلى فريق إل دي يو في الإكوادور عام 2019، قبل الانضمام إلى كويريتارو المكسيكي هذا العام.