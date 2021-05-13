الرى: استرداد 148 فدانا من التعديات على النيل منذ مارس الماضى حتى...

أعنت وزارة الموارد المائية والرى، اتخاذ أجهزة الوزارة الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة والجيزة والمنيا، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالتعامل الحاسم مع أى تعديات على نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها فى مهدها، مع استمرار عملية رصد التعديات وإزالتها أثناء فترة إجازة العيد.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن أجهزة الوزارة رصدت قيام أحد المخالفين فى مدينة حلوان بالقاهرة بعمل كافيتريا، وعلى الفور تم التجهيز لإجراء الإزالة، إلا أن المخالف استجاب على الفور وأزال المخالفة بمعرفته، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب وعلى الفور تم التعامل مع المخالفة وإزالتها بمعدات إدارة حماية النيل المختصة بعد رفض المخالف إزالتها بمعرفته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفى ظل المتابعة المستمرة للتعديات التى سبق إزالتها لعدم تكرارها مرة أخرى، فقد تم رصد قيام أحد المخالفين بإعادة مخالفة بناحية منيل شيحة بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، وقد سبق القبض عليه وازالة المخالفات المرتكبة وعرضه على النيابة وخروجه بكفالة 5 ملايين جنيه، إلا أن المخالف حاول استغلال فتره أجازه العيد لإعادة المخالفة، لكن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدى فى الحال، الأمر الذى دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرار المخالفة.

وفى محافظة المنيا، تم رصد مجموعة من سيارات النقل التى تقوم بردم بعض أراضى طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة مرور المنيا وشرطة المسطحات المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير 40 محضر مخالفة وقرار إزالة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، وقد قام المتعدين بتدبير المعدات اللازمة لرفع الردم حيث بدأت عملية إزالة التعدى وسيتم نهو الإزالة خلال إجازة العيد.

وأكد وزير الرى أن أجهزة الوزارة ماضيه فى التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة الذى تتخذها أجهزة الوزارة هى رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأى مخالفه على نهر النيل، لافتا إلى أنه وفى إطار اهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص على الحفاظ الدائم عليه فقد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل فى يناير، 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات على المجرى وأسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يقرب من 62 ألف حاله تعدى حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت فى مبانى سكنيه واعمال ردم وتلوث وخلافه .

كما يتم إطلاق موجات للإزالة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ومتابعة ومشاركة هيئه عمليات القوات المسلحة بالإضافة لتحويل المخالفين للنيابة العسكرية مع تغليظ العقوبات، وتم إطلاق الموجه الـ 17 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل اعتباراً من 2021/3/20، وأسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالى 4200 حاله تعدى على مساحة 625 ألف متر مربع تقريباً (148 فدان) ومازال العمل مستمراً فى هذه الموجة حتى الآن.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى على أنه لا تهاون مع أى تعدى أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل الى "نيل بلا تعديات".