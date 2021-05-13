 طقس ثاني أيام عيد الفطر..حار على القاهرة والوجه البحرى 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الجمعة ، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى25، وعلى شمال الصعيد 37للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد39 للعظمى والصغرى 26.

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