/630937/موسم-الانسحاب-منافسة-أفلام-عيد-الفطر-2021-تقتصر-على-ثلاث-أعمال-فقط

يعد موسم عيد الفطر السينمائي لعام 2021 الأضعف في التاريخ بسبب قلة الأعمال المعروضة، حيث اقتصر التنافس على ثلاث أفلام فقط يتسابقون على دور العرض والإيرادات السينمائية اليومية، وذلك بسبب انسحاب وتأجيل الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، لحين استقرار الأحوال وتراجع فيروس كورونا في موجته الثالثة.

دوت الخليج يرصد لكم قائمة أفلام عيد الفطر لعام 2021، الذي شهد ثلاث أعمال فقط بسبب انسحاب ذات الميزانية الضخمة لحين استقرار أحوال الدولة الصحية.

أحمد نوتردام يتصدر قائمة أفلام عيد الفطر 2021

أتى فيلم "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال على قمة قائمة أفلام عيد الفطر المبارك، وينتمي الفيلم للأعمال الكوميدية يتخللها بعض من مشاهد الرعب وتدور أحداثه حول قصة سفاح النساء المأخوذة من الرواية الفرنسية "أحدب نوتردام" الذي ألفها فيكتور هوجو، والفيلم من بطولة رامز جلال، خالد الصاوي، غادة عادل، بيومي فؤاد، وحمدي الميرغنى، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.

قصة فيلم أحمد نوتردام

يجسد رامز جلال خلال أحداث الفيلم شخصية صحفي، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.

يفكر رامز فى جذب انتباه السفاح إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدى دورها غادة عادل، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، فى إشارة إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام، ويبدأ السفاح فى البحث عن أحمد نوتردام، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن.

فيلم ثانية واحدة أولى بطولات دينا الشربيني السينمائية

تتحدى الفنانة دينا الشربيني كورونا بفيلم "ثانية واحدة" الذي يعد أولى بطولاتها السينمائية، ويشاركها في البطولة كلًا من مصطفى خاطر، محمود حميدة، وسوسن بدر، و وويز،و وعلا رشدي، بيومى فؤاد، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوى، والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

قصة فيلم ثانية واحدة

تدور أحداث فيلم ثانية واحدة حول شخصين هما دينا الشربينى ومصطفى خاطر تجمعهما الصدفة قبل حادث سيارة يتسبب في حالة نفسية لمصطفى خاطر، تجعله يعود إلى مرحلة الطفولة ويظن أن دينا الشربينى هي أمه، وهو ما يعرضهما للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم ديدو

يعد فيلم "ديدو" أولى الأفلام المعلن مشاركتها في سباق عيد الفطر المبارك 2021، وهو من بطولة الفنان كريم فهمي، وحمدي الميرغني، هشام ماجد، محمد ثروت، شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ريم مصطفى، ومن تأليف كريم فهمي لأول مرة.

قصة فيلم ديدو

وتدور قصته في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، عندما يقرر أبطال الفيلم سرقة أحد العلماء فيقوم بتحويلهم إلى أقزام في حجم عقلة الأصبع، وتتوالى الأحداث في محاولته لفك التعويزة.

الجدير بالذكر أنه، تم السماح بعرض الأفلام السينمائية وافتتاح دور العرض حتى التاسعة مساءً، مع الالتزام بنسبة استيعاب 50% فقط من دور العرض الكبرى، و25% من دور العرض الصغيرة، والاكتفاء بحفلات 10 صباحًا و12 ظهرًا و3 مساءً و6 مساءً، وهو ما يجعل بعض صناع السينما يتنبأ بضعف إيرادات الأفلام المشاركة في سباق عيد الفطر 2021.