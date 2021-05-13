/630940/احنا-مش-بتوع-حداد-تتصدر-التريند-وتتخطى-4-ملايين-مشاهدة

احنا مش بتوع حداد، الأغنية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور عرضها بعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة، حيث احتلت محرك البحث الشهير “جوجل” لليوم الثاني على التوالي.

دوت الخليج يكشف الحالة التي اشعلتها أغنية احنا مش بتوع حداد في نفوس المواطنين ومتابعي مسلسل الاختيار 2، لتشهد تلك المزيج المنفرد على نجاح الأغنية التي أشاد بها الجمهور.

أغنية احنا مش بتوع حداد تتصدر التريند

حققت أغنية احنا مش بتوع حداد أكثر من 4 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، لتجوب منصات السوشيال ميديا.

شارك في تصوير فيديو كليب أغنية احنا مش بتوع حداد عدد كبير من أبطال مسلسل الاختيار الجزء الأول والثاني، وظهر في مقدمتهم الفنان كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، أسماء أبو اليزيد، بشرى، إنجي المقدم، نضال الشافعي، أحمد فهمي، كما شارك العديد من أهالي وأبناء الشهداء وأبطال الجيش والشرطة وبعض من الشيوخ والقساوسة.

كانت قد حققت أغنية احنا مش بتوع حداد، نجاحًا ساحقًا في الجزء الأول، والتي خصصت للشهيد أحمد المنسي وتم تصويرها بمساعدة أصدقائه وأطفاله، غناء وألحان المطرب أحمد جمال، ليتم استخدام الألحان ذاتها وتغير كلمات الأغنية فهي خاصة بـ أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد جمال، وتوزيع يحيى يوسف، واخراج أحمد المرسي.

تعليق الجمهور على اغنية احنا مش بتوع حداد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اغنية احنا مش بتوع حداد المقطع الذي تم تصويره في ميدان التحرير على نطاق واسع، احتفالًا وتمجيدًا لبطولات الشهداء الذين سطر أسمائهم في صحف الفدائين.

كلمات أغنية احنا مش بتوع حداد

وتقول مطلع اغنية احنا مش بتوع حداد: "احنا مش بتوع حداد.. احنا بركان غضبه قاد.. حق كل شهيد هيفضل في رقبتا وله ميعاد.. احنا 100 مليون مبروك.. منسي دا ابنك وأخوك.. كل شهيد ضحى لينا حي عمره في يوم ما مات.. في البلد قائد عظيم.. واتقوا شر الحليم.. اللي روحه فوق كتافه كل دا ضهره وحماه.. هو دا رمز البلاد.. اللي شال عنها السواد مصر دايمًا أقوى بيه وهتبقى لآخر معاه”.