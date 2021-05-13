صور.. الصحة: وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، من إنتاج شركة "سينوفارم"، الصينية ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أنه مع زيادة جرعات اللقاحات التى تتسلمها مصر سيتم إتاحة تلقى اللقاح لعدد أكبر من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.



وكشف مجاهد أن مصر ستتسلم 500 ألف جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصينى، بالإضافة إلى 1.400 لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالى لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصينى ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفى لتصنيع مليونين جرعة من اللقاحات، لافتًا إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول فى القارة الإفريقية التى تبدأ فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتًا إلى أن متلقى لقاح "سينوفارم" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من تلقى الجرعة الأولى.



وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها المستمر لمصر خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة الجائحة ، مما ساهم فى تطعيم الأطقم الطبية والتوسع فى عمليات التطعيم لتشمل المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والمستحقين للقاح من الشعب المصرى تباعا.

ولفت مجاهد إلى استمرار عمل مراكز تلقى اللقاحات خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذى تخطى عددهم 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدا المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (www.egcovac.mohp.gov.eg) لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.



جدير بالذكر أن مصر استقبلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم أيضًا، مليون و768 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازنكا" كثانى دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا على مدار العام الحالى.