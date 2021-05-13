النائب طارق الخولى: "المتحدة" خاطبت المواطن البسيط بدراما وطنية تخدم معركة الوعى

أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأعمال الدرامية الوطنية التى تم إنتاجها هذا العام، نجحت فى تجسيد وتوثيق بطولات أبناء الشعب المصرى فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى سعت للنيل من مصر وجسدت جرائم من خان ومن تآمر ومن سعى لتخريب مصر وإرهاب أبنائها، وأعادت للفن دوره الريادى فى صناعة العقول وتنويرها.

وأشار إلى أن كل ذلك يدعم معركة الوعى ويسهم فى إعادة تشكيلها، بما يمكن من تنوير العقول والتعريف بحقيقة ما يدور فى الشارع المصرى، موضحا أن المسلسلات الدرامية مثل"الاختيار 2 وهجمه مرتدة والقاهرة كابول" تقدم وجبة وطنية مميزة تعزز الانتماء الوطنى والهوية المصرية وهو ما يتطلب التوسع فى إنتاج تلك الأعمال على مدار الأعوام الماضية واستكمالها.

وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور مهم وحيوى فى مخاطبة المواطن البسيط للتصدى للحروب الجديدة والتى تعتمد على نشر الفتن بين الشعوب، مؤكدا أنها فى قلب المعركة لمواجهة الأطراف التى تريد قلب الحقائق وضرب الاستقرار فى البلاد .

وأشار إلى أن دورها على مستوى الإنتاج الدرامى والذى جسد تراث مصر وعظمتها والتركيز على جذور مصر وثقافتها، والمعارك التى تخوضها رجالنا من القوات المسلحة والشرطة فى وجه الإرهاب، يسهم فى تنوير العقول وتربية النشء على التعرف بحقيقة ما يجرى على الأرض ويسهم فى غرس قيم هامة لتعزيز الهوية المصرية .

وأوضح أن القيام بهذا الدور أمر هام، أمام الحرب الشرشة والجديدة والتى تقوم على "الكلمة" أكثر من السلاح، والتى تواجهه دول المنطقة وأسهمت فى التصدى للعديد من محاولات قوى الشر لنشر الفوضى .

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، قد أعلنت عن عمل جزء ثالث من مسلسل الاختيار، استعدادا لعرضه فى رمضان 2022، وقال تامر مرسى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "إلى اللقاء فى الاختيار 3 رمضان 2022 إن شاء الله".