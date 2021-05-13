/630958/أماكن-عرض-فيلم-ديدو-لكريم-فهمي-في-العيد-تعرف-عليها

أفلام عيد الفطر المبارك 2021، احتلت قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، في أول أيام عيد الفطر، حيث تفاعل الجمهور مع فيلم ديدو لكريم فهمي المأخوذ من أسطورة عقلة الأصبع.

دوت الخليج يكشف أماكن عرض فيلم ديدو الذي حظى على اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية، كي يتمكنوا من مشاهدة أحداث الفيلم في دور السينما بالأوقات المحددة.

أماكن عرض فيلم ديدو في العيد

روج الفنان كريم فهمي روج لفيلمه بنشر أماكن دور العرض السينمائية المتاح فيها، كاتبًا: "يارب يعجبكم الفيلم وكل سنة وأنتم طيبين"، سينمات عرض ديدو "ارجوك لا تفعصني سهوا"، ستكون في القاهرة مطروحة في سينمات وسط البلد الأتية:"مترو القاهرة، رينيسانس داون تاون، كوزموس، أوديون ، كايرو بـالاس، ليدو"، وبسينمات أخرى في القاهرة والجيزة "نايل سيتي، جالكسي المنيل ، كايرو مول الهرم، الهرم، بندر المعادي، جراند حياة".

كما سيطرح فيلم "ديدو لا تفعصني سهوا" في 6 أكتوبر في:" مول العرب، مول مصر، امريكانا بلازا، داندي مول، سيتي اسكيب"، وفي مدينة نصر والتجمع سيكون مطروح في سينمات: "كايرو فيستيفال، بوينت 90، سيتي ستارز، جولدن ستارز، صن سيتي، الرحاب، مدينتي، الماسة، بورتو كايرو".

فيلم ديدو في السينمات بالأسكندرية

أما في محافظة الاسكندرية وبقية المحافظات سيكون ديدو مطروح في الدور العرض الآتية:"فريـال الاسكندرية، مترو اسكندرية، سيتي سكيب المنيا، صيدناوي اسيوط، سي سينما شيفال طنطا، المصرية بلازا الزقازيق، جلاكسي المنصورة، سيجال الغردقة، شبين الكوم، دمـنهور، العجمي ستارز، الديب مول اسكندرية، مجمع سموحة، مصر بور سعيد، ريفولي طنطا، كارفور اسكندرية، جراند سينما الغردقة، جرين بلازا اسكندرية، جلاكسي طنطا، سينما سان ستيفانو مول، امير اسكندرية، سي سينما الجونة، دنيا بنها".