/631071/مها-أحمد-تثير-الجدل-برسالة-غامضة-عن-نجمين-كبيرين-فمن-تقصد

نشرت الفنان مها أحمد منشور عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك تتحدث فيه عن نجمين كبريين في الوسط الفني شاركا معًا في مسلسل رمضاني لهذا العام دون توضيح هويتهم، ما أدى إلى حدوث جدل كبير على السوشيال ميديا، وتسائل العديد عن النجمين بعد مهاجمة الفنانة مها أحمد لهما.

دوت الخليج يكشف هجوم الفنانة مهما أحمد على نجمين كبريين في الوسط الفني، فضلًا عن توقعات المتابعين بهم.

مها أحمد تهاجم نجمين كبيرين

كتبت مها، أحمد رسالة غامضة مهاجمة نجمين كبريين في الوسط الفني، موضحة أنها تعرضت لمواقف محرجة منهم واصفة أحدهم بالندل، قائلة: "عوضي على الله دى الجمله اللى دايما بقولها لما اتصدم فاشخاص، الحكايه ياساده نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسه ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميله لهم أقربها أنا".

وأوضحت خلافها مع هذين النجمين قائلة: "النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزماله رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتداءة المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف أني أضافة له اتهرب مني ومواقفش جنبي وباعني رغم أن الكل عارف أنى زي أخته (ندل)".

وأضافت: "أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي ياأستاذه نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهي الحوجه مرة رد وقالي الدور بينادي صاحبه طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود ايام حياتي عياط واكتئاب وقلت عوضي عليك يارب".

وتابعت شامتة: "تمر الأيام والإتنين يعلوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد( على عينهم طبعًا) ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للأستاذة)".

واختتمت حديثها: "يمهل ولا يهمل ابدؤا من جديد ياأوفر تمثيل ياللي مبتقروش ياكمبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على أساتذتكوا، ( عوضنا على الله)، يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

من تقصد مها أحمد برسالتها الغامضة

توقع الجمهور ومعظم متابعيها وبعض المواقع الإخبارية أنها تشير بتلك الرسالة الغامضة إلى كلًا من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسلهم نسل الأغراب للمخرج محمد سامي، وعن الفتاة الصغيرة في عالم الفن فتقصد بها الفنانة مي عمر، خاصة بعد أن شنت تلك المهاجمة عقب قرار المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف المخرج محمد سامي.

سبب قرار المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف محمد سامي

الجدير بالذكر أن أقوال كثيرة انتشرت حول سبب قرار المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف المخرج محمد سامي، حيث رجح البعض بأنه بسبب تميز زوجته مي عمر خلال مسلسله "نسل الأغراب" وهجوم الجمهور عليه.

وكشفت مصادر أخرى أن القرار جاء بعد تجاوز محمد سامي لصلاحياته في التعامل مع الشركة، فضلًا عن حديثه عن عدد من مشروعات الشركة، دون التنسيق معها.

وأوضحت هذه المصادر أن الشركة لم تتقبل أن يتم الإعلان عن أعمالها الجديدة إلا من خلالها، وأنها كانت تعاقدت، قبل فترة، مع محمد سامي كمخرج ومؤلف، لتقديم مسلسلات رمضانية بدءًا من عام 2021 وحتى 2023، وكان أول الأعمال هو "نسل الأغراب".

كما أفصح المخرج محمد سامي عن استعداده لمسلسل جديد، في رمضان المقبل، مع محمد رمضان وهند صبري، الأمر الذي أثار حفيظة الشركة المتحدة، ودفعها لصدور قرارها بوقف التعامل بينهما.