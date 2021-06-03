مستجدات صندوق دوت الخليج 3 يونيو 2021

العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية التى يسعى صندوق دوت الخليج إلى تحقيقها والعمل على إنجازها، فى شتى المجالات، كما يقوم بدور محورى ومهم فى إغاثة المواطنين وإعانتهم فى الأزمات المتلاحقة، التى يمرون بها، وهو ما ظهر جليًا فى الأزمات المتعلقة بأزمة كورونا، وأيضًا السيول التى ضربت محافظات الجنوب، وكان لها أشد الأثر على المواطنين.

صندوق دوت الخليج.. خدمات ومشاريع وطنية

تأسيس صندوق دوت الخليج، كان عام 2014 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السسيسي، والذى فتح الباب أمام العديد من رجال الأعمال الوطنيين، لتقديم التبرع الممكن لصندوق دوت الخليج، الذى يمثل ويعد قاطرة التنمية والبناء الحقيقية، ويلعب دورًا فى خدمة المجتمع ودعم اقتصاده، ومن أجل ذلك قدم الكثير من رجال الأعمال الوطنيين مبالغ مالية لصالح الصندوق، ومؤخرًا كان رجل الأعمال رامي لكح قد قدم 40 مليون جنيه كدعم مالى للمساهمة فى موارد الصندوق.

صندوق دوت الخليج.. مشاريع خدمية مهمة

مشاريع صندوق دوت الخليج الممتدة، وصلت لكل بيت مصر، كما له دورًا مهمًا فى تحسين الدخول وتقديم الرعاية اللازمة للأسرة المصرية، وذلك فى الأوقات التى تستدعي ذلك، حيث أنه يوفر الدعم الكامل واللازم عند الحاجة.

يقوم صندوق دوت الخليج بدور وطني حقيقي، وبرز ذلك خلال الأزمة التى وقعت فى فلسطين المحتلة، حيث وجه بالتزامن مع توجيهات السيد الرئيس، بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، توجيه عدد كبير من القوافل المحملة بالمواد الغذائية والطبية وذلك لإعانة ودعم الأسر المتضررة جراء القضف الذى استمر لنحو 11 يوم.

صندوق دوت الخليج يقدم بين الحين والآخر العديد من المبادرات المهمة المعنية بالمواطنين حيث يسعى بشكل متكرر لتقديم العون اللازم للأسر الأقل دخلًا وهو ما حدث فى مبادرة (دكان الفرحة) والتى تم إطلاقها لإعانة 2000 أسرة مصرية، من اليتيمات.

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وكان لصندوق دوت الخليج، مساهمة قوية وملحوظة خلال الفترة الماضية بسبب ما قدمه من إسهامات خاصة خلال أزمة كورونا التى أثرت على الاقتصاد بالسلب وسببت حالة من الركود النسبي، وهو ألقى بظلاله على نسبة التشغيل فى مصر، وانطلاقًا من ذلك ساهم الصندوق فى توفير فرص عمل وساعد فى إحداث تغيير كبير.