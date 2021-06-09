/635255/موعد-مباراة-البرتغال-و-اسرائيل-والقنوات-الناقلة

يستعرض دوت الخليج موعد مباراة المنتخب البرتغالي والإسرائيلي، في اللقاء الودي بين المنتخبين، والتي تنطلق اليوم في الساعة الثامنة والخمس وأربعون دقيقة، في لقاء ودي يجمع بين المنتخبين، استعداد لإنطلاقة بطولة أمم أوروبا 2020، ويشهد على اللقاء ملعب جوزيه ألفالادي، وتبث المباراة علي شبكة سكاي سبورت.

يدخل المنتخبين المباراة وخاصتًا على الجانب الاوروبي البرتغالي، في محاولة الفوز في المباراة، والظهور بشكل متناسق بين لاعبي المنتخب، قبل إنطلاق مباريات يورو 2020.

يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده اليوم في اللقاء الودي، وهو في عمر الرابع والثلاثون لتشهد مباراة اليوم على كسر،اللاعب التاريخي للمنتخب البرتغالي عدد المباريات بالقميص الوطني.

موعد مباراة البرتغال والمجر

يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء الأول في بطولة يورو 2020، مباراة لبداية للمنتخب الوطني في البطولة الثلاثاء المقبل، أمام المنتخب المجري، في اللقاء الاول في المجموعة السادسة من البطولة، وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء، ويشهد على المباراة ملعب فرينيتش بوشكاش.

وجاءت قائمة منتخب البرتغال كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيس (ليون) - روي باتريسيو (وولفرهامبتون) - روي سيلفا (غرناطة).

خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون) - جوزيه فونتي (ليل) - بيبي (بورتو) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - نونو مينديز (سبورتنج لشبونة) - رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند).

خط الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) - جواو بالينيا (سبورتنج لشبونة) - روبن نيفيز (وولفرهامبتون) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - جواو موتينيو (وولفرهامبتون) - ريناتو سانشيز (ليل) - سيرجيو أوليفيرا (بورتو) - ويليام كارفاليو (ريال بيتيس).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - دييجو جوتا (ليفربول) - بيدرو جونكالفيس (سبورتنج لشبونة) - أندريا سيلفا (أينتراخت فرانكفورت) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - جونزالو جويديس (فالنسيا) - جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) - رافا سيلفا (بنفيكا).

مدرب منتخب إسرائيل

يقود المنتخب الاسرائيلي المدرب النمساوي ويلي روتنشتاينير ومساعده ألون حزان، وسيكون ضمن كادر المنتخب قلب الدفاع الصاعد جويل أبو حنا وقلب الدفاع المجرب لؤي طه وقلب الدفاع حاتم عبد الحميد ومتوسط الميدان محمد أبو فنة وصانع الألعاب ضياء سبع والمهاجم مؤنس دبور.