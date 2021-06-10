نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل بنك مصر 2021 وعدد الفروع في محافظات الجمهورية والفروع التي تعمل حتى الخامسة مساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد عمل بنك مصر من أكثر المواعيد الهامة التي يبحث عنها قطاع كبير من المستخدمين، حيث أن البنك لديه قاعدة كبيرة من العملاء في جميع أنحاء مصر، وذلك للاستفسار عما يواجههم من مشكلات أو للقيام بالعديد من العمليات البنكية كالسحب والإيداع والتحويلات المختلفة، ويعد بنك مصر من أقدم وأفضل البنوك المصرية فقد أسسه الإقتصادي العظيم طلعت حرب، وذلك في عام 1920، وقد أحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني آنذاك.

مواعيد عمل بنك مصر

تزايد البحث بشكل كبير عن مواعيد عمل فروع بنك مصر وبشكل خاص بعد حدوث تغيير في مواعيد العمل نظراً لما تمر به البلاد، ثم تغيرت مرة أخرى لحلول شهر رمضان، وقد تسبب هذا في حدوث ارتباك لدى المواطنين، وقد تم تغيير مواعيد العمل لتعود لأمورها الطبيعية، وهذه هي المواعيد في مُختلف الفروع:

يبدأ العمل في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ثم ينتهي الدوام في تمام الساعة الرابعة عصراً، أما بالنسبة لاستقبال العملاء في البنك فيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي في تمام الثالثة عصراً.

عدد فروع بنك مصر 2021

يبلغ عدد فروع بنك مصر حوالي 700 فرع في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك حتى يتمكن Banque Misr من خدمة عملائه في جميع أنحاء محافظات مصر، كما يمكن للعملاء أيضاً إيداع الأموال عبر الصراف الآلي وتحويل الأموال عبر خدمة الموبايل البنكي.

مواعيد بنك مصر التي تعمل حتى الخامسة

هناك 55 فرع من فروع البنك تعمل حتى تمام الساعة الخامسة مساءً

القاهرة :155 ش محمد فريد

حلوان: 35 أ ش مصطفى المراغى -بجوار محطة المترو.

النزهة: 1 ش عدلى كفافى ميدان سانتا فاتيما مصر الجديدة.

حلمية الزيتون: 10 ميدان ابن الحكم حلمية الزيتون.

روكسي: 21 ش ابراهيم اللقانى مصر الجديدة.

العباسية: 13 ش الجنزوري تقاطع سبيل الخازندار-ميدان الجيش.

الزمالك: 10 ش الكامل محمد.

مصر الجديدة: 129 ش السيد الميرغنى-ميدان السبع عمارات.

مدينة نصر: 47 ش عباس العقاد.

قصر النيل: 45 شارع قصر النيل

الجيزة: 1 ش محمد رشدي – بجوار وزارة الثقافة.

امبابة: ميدان الكيت كات إمبابة

الهرم: 334 شارع الهرم- بجوار مستشفي الجيزة الدولي.

الوراق: ش كورنيش النيل – بجوار ش عبد المنعم رياض.

56 أ ش جامعة الدول العربية برج أبو الفتوح-المهندسين.

1 ش إبن المنجد من ش أبو الهول السياحي- نزلة السمان.

15 ش وادي النيل-المهندسين وادي النيل.

41 ب شارع فيصل المريوطية – برج بنك تنمية الصادرات.

ك 38 ط القاهرة الإسكندرية الصحراوي مدينة الشيخ زايد.

شارع 26 يوليو بسور نادي الزمالك.

الاسكندرية تقاطع ش القاضي النعمان مع رستم باشا خلف قسم المنتزة فيكتوريا سيدي بشر

شارع الهانوفيل الرئيسي-العجمي -الإسكندرية العجمي

الإسماعيلية شارع التحرير وفريد ندا-الاسماعيلية

القصير 141 ش العاشر من رمضان- القصير

البحيرة ش سعد زغلول-ميدان الساعة-دمنهور دمنهور

مركز بدر 8 ش جمال عبد الناصر- مديرية التحرير

الدقهلية 197 ش الجمهورية-المنصورة

شارع النقراشى وش الجيش أمام موقف التاكسى – دكرنس

ش الجيش وشارع القاضى يحيى-شربين

شارع سامى شلباية – المنزلة

ش البحر – منية النصر

السويس: ش 23 يوليو- بالأربعين- أمام مسجد أبو العزائم- السويس

الشرقية :29 ش طلعت حرب-الزقازيق

31 ش سعد زغلول-فاقوس.

8 ش الجيش-طنطا.

طريق جمال عبد الناصر-كفر الزيات.

ش 23 يوليو-امام المحكمة القديمة-المحلة الكبرى.

القليوبية: مركز التنمية الرياضية والشبابية – شبرا الخيمة.

ش سعد زغلول-بجوار مستشفي الراعي الصالح- بنها.

شبين الكوم 87 ش جمال عبد الناصر البحري.

بورسعيد السلطان ش فلسطين (السلطان حسين سابقا)ً تقاطع ش حافظ إبراهيم-أمام الممشي السياحي.

جنوب سيناءمنطقة خليج نعمة- شرم الشيخ – جنوب سيناء

ش سعد زغلول-دمياط 35

صلاح سالم-كفر الشيخ

ش التحرير-بلطيم-كفر الشيخ

شارع الجيش – دسوق ــ كفر الشيخ

بنك مصر فروع الصعيد

المنيا شارع الجمهورية-مغاغة

شارع الابراهيميه بني مزار

ش بنك مصر- طريق مصر أسوان الزراعي-ملوي.

أسيوط ش سعد زغلول-ميدان البنوك-أسيوط

سوهاج شارع كورنيش النيل الغربي – برج الدكتور أحمد عبد الرحيم محمد القاضي – سوهاج 2

ش محمد فريد- طهطا- سوهاج

ش سعد زغلول-أمام محطة السكة الحديد- جرجا

قنا ش بورسعيد-قنا-امام محكمة قنا

ش بورسعيد-نجع حمادي

كانت هذه مواعيد عمل بنك مصر في جميع المحافظات وأيضاً الفروع التي تعمل حتى الخامسة مساء.