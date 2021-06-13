وزير المالية: مناقشات مع الدكتور طارق شوقى بشأن الـ36 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - قال د. محمد معيط، وزير المالية، أن تطبيق نظام المعلومات المسبق، المنتظر أن يطبق فى أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى، تتم متابعته بشكل دقيق ونستهدف الأفضل والقضية ليست أول يوليو أو أول أغسطس أو أول سبتمبر ولكن القضية فى أن نكون أمام نظام أفضل يحقق طفرة بالمنظومة الجمركية.





جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

حديث وزير المالية جاء ردا على مطالبات الأعضاء، بمد فترة التسجيل لمدة شهرين، على أن تكون مدة أخيرا حرصا على المصلحة العامة، حيث توجد العديد من الإشكاليات فى عملية التسجيل بحسب الأعضاء.

وأكد وزير المالية أن الأرقام تتحدث عن نسب جيدة فى التسجيل، مشيرا إلى أن ما يهم الحكومة النظام الجديد الذى يحقق الأفضل للمنظومة وليس موعد التطبيق، قائلا: "متابعين هذا الملف لحظة لحظة ومش عايزين نعمل دربكة.. وهنشوف ونتابع بصورة مرنة ونستوعب كل المتغيرات".

وأتاح وزير المالية الفرصة لنائبه بعرض الأرقام الخاصة بهذه المنظومة، والذى أكد أن نحو 22 ألف مستورد مسجلين فى مصر، منهم 14 ألف نشيط سجل منهم نحو 9 آلاف، ونحو 12 ألف مصدر أيضا ونحو ألف شركة، سجل منهم الكثير.

فيما واصل وزير المالية حديثه بالتأكيد، على أن الهدف مع الحكومة والبرلمان، أن نكون أمام منظومة تحقق الإفراج الجمركى المسبق، ومواجهة ما يتم من مخالفات فى هذا القطاع، ومنع المستوردين والمصدرين المخالفين، وأيضا منع دخول المنتجات المخالفة.

وردا على سؤال النائب عمرو هندى، بشأن المصريين بالخارج وآليات الاستفادة منهم، أكد وجود مقترحات بشأن إيجاد أدوات دين للمصريين بالخارج بسعر فائدة مميز، مشيرا إلى أن ملف 36 ألف معلم سيتم التحاور والنقاش بشأنه مع وزير التربية والتعليم لحسمها، كما أكد أن جميع ملاحظات اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك يتم الأخذ بها.