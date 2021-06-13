/635669/الظهور-الأول-للدنماركى كريستيان-إيركسن-داخل-المستشفى-صور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الظهور الأول للدنماركى كريستيان إيركسن لاعب خط وسط فريق توتنهام، وذلك بعد تعرضة لإصابة كاد أن يفقد حياته.

اللاعب ظل ساقطاً على أرض الملعب مما دفع المسعفون للدخول إلى أرض الملعب ومحاولة مساعدة اللاعب، فيما تصدر اسم اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب لاعب الأهلي مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشهد سقوط اللاعب كريستيان إريكسن، إذ تذكر الكثيرون اللاعب الشاب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب، حيث تكرر هذا المشهد عددة مرات داخل الساحرة المستديرة مما ادي إلي فقدنا نجوم كثيرة علي اثر هذا الحادث اللآليم.

فيما قد صرح مورتن بوسين طبيب المنتخب الدنماركي، عن تفاصيل إنقاذه لـ"كريستيان إريكسن" لاعب منتخب بلاده، خلال مواجهة فنلندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

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وكان قد سقط كريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي وفريق إنتر ناسيونال الإيطالي، على أرضية الملعب دون أي التحامات، وتدخل سيمون كبير قائد الفريق لإنقاذه من عملية بلع اللسان لحين دخول الطاقم الطبي لأرضية الملعب.

ونشر موقع "كالتشيو ميركاتو" تصريحات لطبيب منتخب الدنمارك عن الواقعة وقال فيها:" عندما دخلنا إلى أرضية الملعب، وجدنا إريكسن يتنفس وينبض، ثم فجأة توقف النبض، وهنا قررنا التدخل من أجل إنقاذه، ولحسن الحظ أنه تشبث بالحياة".

وتلقي اللاعب عدد كبير من الدعم حول العالم والتعاطف خاصة أن كرة القدم ليست مجرد هواية، فبرغم من أن اللاعب لم يتعرض لأي إصابة أو تلاحم مع زملائة، ولكن في الدقيقة 42 وبينما كان يمرر أحد اللاعبين الكرة للاعب تعرض للسقوط

سيمون كايير كان أول من هرع لمراجعة موقف اللاعب والتأكد من أنه لم يبلع لسانه وبعدها طلب اللاعبون من المسعفين الدخول إلى الملعب وكانت هناك محاولات متواصلة لأجل إفاقته.

المباراة توقفت نحو ربع ساعة بعدها أوقف الحكم اللقاء وتم نقل إريكسن إلى المستشفى بسرعة دون أي أخبار عن حالته الصحية، إلا أنّ التقارير الصحفية الأولية أشارت إلى إصابة اللاعب بأزمة قلبية.

واستكملت مباراة الدنمارك أمام فنلندا، وخسر اصدقاء إريكسن بهدف دون رد