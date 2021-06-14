فيديو.. عمرو أديب عن البطيخ الأصفر: إنتاج مصرى طعمه مرعب

جدة - نرمين السيد - وعلق أديب، قائلاً: "أول مرة أشوف بطيخ أصفر، طبعا مش مستورد من هونج كونج، بطيخ مزروع فى مصر، بطيخة حاجة أوبها طعمه مرعب، بتاكل أناناس، أنا ضارب النهاردة نص بطيخة".

وتابع الإعلامى: "أول مرة فى حياتى أشوف بطيخ أصفر"، مؤكدًا أن الدولة كانت تستورد جميع التقاوى والبذور، مضيفًا: "دى تقاوى وبذور مصرية، أنا مبسوط عشان فيه علماء استنبطوا التقاوى دى".

وأشار إلى أن هناك طفرة فى إنتاج وتصدير الخضروات والفاكهة والموالح، مشددا على أن من لا يملك الغذاء لا يملك القرار.

وتابع: "يالهوى على العنب السنادى، وبدعو المصريين والعرب ليتناولوا الفاكهة المصرية، والمانجة السنادى طالعة بدرى وعايزة بانيو عشان تضربها".

وداعب فريق إعداد برنامجه: "قاعدين يبصوا كلهم عايزين يقفزوا على البطيخ أول مرة يشوفوا بطيخ".