رضا البلتاجي يكتب: الكريم قريب من الله

من وحى فيس بوك.. أغرب دعاء يمكن أن تسمعه اليوم: اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، أى مسلمين يا مولانا؟ هل ينصر السعوديين على اليمنيين.. أم اليمنيين على الإماراتيين؟ ولا السوريين على الأكراد؟ أم الأتراك على اليمنيين؟ أم الليبيين على الليبيين.. من عندى بقى: اللهم انصرنا على أنفسنا.. احنا ألد أعداءنا.

من الساحل لحلوان

أيام قليلة ويستأنف الدورى المصرى نشاطه بعد توقف لأكثر من أسبوعين عشنا خلالها أجواء أمم أوروبا.. حاجة كده تفكرك بمزاجك حال رجوعك من الساحل لحلوان وأنت راكب المترو فى عز يوليو.

كرم فهد بلان

حوار قديم مسجل للفنانة الراحلة مريم فخر الدين، تتكلم عن تاريخها الفنى وجانب أسرى عن عدد زيجاتها، التى تجاوزت الخمسة وتقف باحترام أمام زوجها الفنان فهد بلان فقط لفرط كرمه، وكيف أنه كان كريمًا معها ومع وابنتها وابنها من زوجين سابقين، وحتى مع البواب والخدم والجيران.. حقا الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة.. رحمة الله عليهما.

الجميلة نانسى الجندى

بعد جائحة كورونا ورعبها أرى إنه من الواجب الإشادة بدور المعامل المركزية بوزارة الصحة، التى تبذل مجهودات خارقة فى ظل ظروف غاية في القسوة، والتى تستقبل يوميا آلاف المترددين لاجراء مختلف التحاليل.. شكرا للدكتورة نانسى الجندى، مدير المعامل والتى بحق تدير المنظومة بكل احترافية، بل بنبل وبإنسانية مع كل المترددين.. بالمناسبة المكان ضاق برواده وعماله، والأمر يستدعى توفير مكان أكبر بقدرات أشمل وأوسع تناسب حجم الخدمة المقدمة.

عليا الطلاق

النائب الأسيوطي حمادة زهير: "عليا الطلاق وزير المالية أفضل وزير".

- أحد النواب قاطعه معترضًا. - نفس النائب مرة ثانية: "عليا الطلاق وزير المالية أحسن وزير". وزير المالية يبتسم. - نائب أسيوط مرة ثالثة: "سيدنا يوسف جاء وأدار خزائن مصر في نفس الظروف التي يدير فيها د. محمد معيط وزارة المالية". - نائب أسيوط مرة رابعة موجهًا حديثه للمستشار حنفي جبالي: "عليا الطلاق انت أحسن رئيس مجلس". نواب حزب النور السلفي اعترضوا على التشبيه بالأنبياء وقسم الطلاق. رئيس المجلس يحذف يمين الطلاق والتشبيه من المضبطة، عليا الطلاق الجلسة دى تاريخية وتستحق نقلها تليفزيونيا حتى ولو مسجلة.

مكاحل مكاحل.. يا جفون العين مراود، مراود، يا رموش صفين ويا عيني ع الحاجب.. يعجب ويتعاجب في الكحل الجفن وفي ظله هواك خدني وصحاني وأشوف سر الجمال كله وأقول صحيني من تاني وأقوم واصحي علي فرحة بتتقسم ما بين اثنين مكاحل.. مكاحل.. يا دموع العين واحدة من روائع الفنان عبد العزيز محمود، تعرف من كتبها؟