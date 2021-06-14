عاجل.. السيسى يتابع مع مدبولى والجزار مشروعات تطوير القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خصوصًا فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان.

ووجه الرئيس، بتوفير جميع الخدمات اللازمة فى كل المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ، مع تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية الصنع ذات الجودة العالية، وتطوير جميع الطرق الحالية المحيطة بالمشروعات القومية السكنية على مستوى المحافظات، لتتواكب مع العملية التنموية الشاملة التى تمثلها التجمعات السكنية والعمرانية الجديدة، وعلى نحو يعزز من صورة الدولة المصرية الجديدة بمفهومها الشامل، ويتفق مع مكانتها وحضارتها.

وفيما يتعلق بقطاع تطوير وإنشاء المدن الجديدة، عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى للمرافق والمنشآت والخدمات والبرنامج الزمنى لإنهاء الأعمال بمدينة أسوان الجديدة، بما فيها الممشى السياحى والحديقة الشاطئية والمسرحين المكشوف والرومانى، فضلاً عن مدينة المنصورة الجديدة، بما فيها جامعة المنصورة الجديدة والمدرسة الدولية، بالإضافة إلى مدينة الجلالة، بما فيها منطقة الأبراج الجديدة.

كما تم استعراض الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذلك الحى الحكومى، والمال والأعمال، والأبراج الفندقية، والنهر الأخضر، والبرج الأيقونى الأطول فى إفريقيا، فضلاً عن أعمال المرافق الأساسية، كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحى اللاتينى والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

واطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتى تهدف لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة، وجعلها منطقة جذب سياحى وترفيهى وثقافى، بما فيها عملية التطوير الجارية فى سور مجرى العيون.

كما اطلع الرئيس، أيضًا على الموقف التنفيذى لتطوير قطاعات الطرق الرئيسية بالساحل الشمالى، بما فيها الطريق الساحلى إسكندرية - مطروح، والذى سيتم تطويره وتوسعته ليصبح 6 حارات فى كل اتجاه، ووجه بضمان توفير جميع عوامل الأمان على هذا الطريق، وتحقيق أكبر عرض للحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة على الطريق.

وعرض الدكتور عاصم الجزار، الجهود التى تقوم بها وزارة الإسكان فى قطاع محطات معالجة مياه الصرف على مستوى الجمهورية والاستفادة منها فى إقامة الغابات الشجرية.