ثنائي الزمالك ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق

وكان شيكابالا يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، في حين كان يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

فيما ثنائي الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص بهما، وذلك قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

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ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة26 من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً قبل أن يتم تعديل المواعيد مجددا اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

يدخل فريق الزمالك المباراة أمام أسوان متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، ويسعى فريق الزمالك تحت قيادة مديره الفني الفرنسي كارتيرون إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل مواصلة صدارة بطولة الدوري الممتاز، وتوسيع الفارق بينه وبين غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يلعب مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تونس.

فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مديره الفني علاء عبد العال في تحقيق نتيجة إيجابية، والظهور بمتسوى مشرف أمام الزمالك في ظل الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الأن.