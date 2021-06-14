/635866/فريق-بحث-للضبط-القاتل -تفاصيل-جديدة-في-مقتل-سيدة-على-يد-زوجها-في-15-مايو

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين 14 يونيو 2021، بقيادة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن اللواء أشرف الجندي، أنه تم تشكيل فريق بحث من أقسام جنوب القاهرة، وخروج مأموريات لضبط المتهم بقتل زوجته خنقا بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو و هروبه بعد ارتكاب الواقعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها في 15 مايو

وأوضح أن فريق البحث مكون من عدة أقسام بقطاع جنوب القاهرة ومنهم أقسام شرطة حلوان و التبين و المعصرة و المعادي و قام معاونوا المباحث ينصب الاكمنة الثابته والمتحركة لمحاولة ضبط المتهم.

و كشف المصدر تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل خنقا على يد زوجها بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

وقال المصدر إن الزوج المتهم يعمل في تجميع التمور وتصنيعها كمنتجات "عجوة" ويوم الجريمة، تشاجر مع زوجته حتى تفاجأ الجيران بأن ابنهما يطرق عليهم الباب ويصرخ "بابًا قتل ماما وهرب"، ودخلوا وشاهدوا الضحية جثة هامدة على الأرض فى وسط صالة الشقة و أبلغوا رجال مباحث القسم.

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان من جهودهم لضبط مالك مصنع متهم بقتل زوجته خنقا بـ"إيشارب"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربا بمنطقة 15 مايو محافظة القاهرة.

بلاغ

جدير بالذكر تلقى رئيس مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من نجل مالك المصنع بقيام والده بقتل والدته وتدعى "ف، أ " 53 سنة، في مكان سكنهما التابع لدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وأتضح صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 سنة ، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس إيشارب إذ لفظت أنفاسها الأخيرة.

و بإخطار مدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سليم أمر بإجراء التحريات بشأن الواقعة وسرعة القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات