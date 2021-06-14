الرئيس السيسي يوجه بتطوير طريق الإسكندرية - مطروح ليصبح 12 حارة

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الموقف التنفيذى لتطوير قطاعات الطرق الرئيسية بالساحل الشمالى، بما فيها الطريق الساحلى إسكندرية -مطروح، والذى سيتم تطويره وتوسعته ليصبح 6 حارات فى كل اتجاه، حيث وجه بضمان توفير كافة عوامل الأمان على هذا الطريق، وتحقيق أكبر عرض للحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة على الطريق.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
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