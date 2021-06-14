"كاف" يؤكد أحقية أيمن أشرف فى المشاركة مع الأهلي أمام الترجي

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه أحقية أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى المشاركة بمباراة الترجي القادمة، التي تقام السبت المقبل فى تونس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي الأهلي، الذي استفسر فيه عن الإنذار الذى حصل عليه أيمن أشرف في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي التي أقيمت يوم 28 مايو الماضي في قطر، وهل هذا الإنذار يضاف إلى رصيده من الإنذارات ويؤثر على مشاركة اللاعب في مباراة الترجي، فكانت الإجابة بأن السوبر الأفريقي بطولة منفصلة، ولا تؤثر على إنذارات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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