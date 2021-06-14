"كاف" يؤكد أحقية أيمن أشرف فى المشاركة مع الأهلي أمام الترجي

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه أحقية أيمن ‏أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى المشاركة بمباراة الترجي القادمة، التي ‏تقام السبت المقبل فى تونس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي الأهلي، الذي استفسر فيه عن الإنذار الذى حصل عليه ‏أيمن أشرف في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي التي أقيمت يوم 28 مايو ‏الماضي في قطر، وهل هذا الإنذار يضاف إلى رصيده من الإنذارات ويؤثر على مشاركة اللاعب في مباراة الترجي، فكانت ‏الإجابة بأن السوبر الأفريقي بطولة منفصلة، ولا تؤثر على إنذارات بطولة دوري أبطال ‏أفريقيا. ‏