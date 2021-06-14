وظائف وزارة الأوقاف المصرية مطلوب مهندسين ومحاسبين وشؤون قانونية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن توافر فرص عمل في العديد من التخصصات، بالإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر. ويأتي ذلك النبأ الذي ينتظره الآلاف من المواطنين، في ظل الحالة الاقتصادية التي يعانيها كثيرون، جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الأقاف في بيان رسمي، إن الوظائف المطلوبة في الإدارة الأزمات التابعة للإدارة المركزية للشئون الإستراتيجية. مشيرة إلى حاجتها لمهندسين ومفتشين ومحاسبين وشؤون قانونية، وغيرها..

وظائف وزارة الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف في بيانها، الوظائف المتاحة التي تحتاج إلى شغلها، وكذلك الشروط الخاصة بالتقدم لها، وهو ما نوضحه في النقاط التالية:

شئون هندسية (مهندسين).

تفتيش فني.

تفتيش دعوي.

شئون قانونية (حقوق).

محاسبين (بكالوريوس تجارة).

نظم ومعلومات (حاسبات ومعلومات).

شئون إدارية.

مدير إدارة للتعيين في الأوقاف

وأوضحت وزارة الأوقاف، في البيان، أنها سوف تختار من بين المتقدمين:

مدير إدارة للتخطيط والتدريب والتوعية. مدير إدارة للعمليات والمتابعة والتقييم .

شروط وظائف وزارة الأوقاف

وشددت وزارة الأوقاف في بيانها على ضرورة توافر العديد من الشروط في المتقدمين لمنصبي مديري الإدارة، وهي: