/635877/الأهلي-يفوز-علي-الترسانة-ويتأهل-لنصف-نهائي-كأس-مصر-لكرة-الطائرة-رجال

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الترسانة بنتيجة 3/0 فى ربع النهائى بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 ليتأهل إلى نصف النهائى.

وفاز الأهلى فى دور السادس عشر على نظيره الشرقية للدخان بنتيجة 3/0 ، ويسعى لحصد لقب الكأس بعد التتويج بلقب الدورى.

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للطائرة للموسم المحلى 2020/2021 ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية. فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة يوم 17 من الشهر الجارى.

توج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة رجال، وأجرى اتصالا هاتفيا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

فيما حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على مؤازرة فريق الطائرة بالنادى أمام الأهلى فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، على صالة المقاولون العرب.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

فيما تأهل فريق بالفوز على الجزيرة أمس بنتيجة 3/0 على صالة الشرقية للدخان