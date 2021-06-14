جدة - نرمين السيد - نظمت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون والتنسيق مع ممثلين من مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ووزارة الخارجية، ونخبة من الخبراء فى مجال الملكية الفكرية، ورشة عمل لمجموعة من الكوادر المتخصصة بالهيئة، للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها فى مجال صناعة وإتاحة الدواء، وذلك بمقر مركز التطوير المهنى المستمر التابع للهيئة.





وأشارت الهيئة، إلى أن الورشة تناولت عدة موضوعات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بدعم الابتكار وإتاحة الدواء، خاصة أن حقوق الملكية الفكرية هى من أهم الأصول الاقتصادية التى تمتلكها الكيانات المؤسسية أو المؤسسات البحثية، وأن تحقيق نظام ملكية فكرية قوى ومرن فى آن واحد يضمن استمرارية ابتكار المستحضرات الدوائية الحديثة، مما يصب فى صالح المريض، ويضع الدولة المصرية على خارطة الدول المتميزة فى الصناعات الدوائية. يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير مهارات العاملين، والارتقاء بالمستوى المهنى، وذلك من خلال دعم وتوفير البرامج التدريبية المتميزة. وكان ذلك فى ضوء توجه هيئة الدواء المصرية نحو تشجيع الاستثمار فى قطاعى المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز صناعة الأدوية المحلية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع والتطوير الدوائى، وانطلاقًا من كون حماية حقوق الملكية الفكرية هى عملية ذات أهمية بالغة لضمان الحفاظ على التوازن بين حماية الإبداع والابتكار، وما يتبعها من تطوير لقطاع الأدوية المبتكرة؛ مما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. هيئة الدواء تنظم برنامجا تدريبيا عن حقوق الملكية الفكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.